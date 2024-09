Emiliano Martínez rattrapé par la patrouille de la FIFA

Celle-là, ça faisait un Dibu de temps qu’elle était attendue.

Meilleur ennemi des Français et d’un bon paquet de nations depuis quelques années, Emiliano Martínez vient d’être rattrapé par la patrouille. Auteur de sa célébration plus que controversée et déplacée lors des célébrations du titre continental face au Chili, il avait aussi montré quelques signes d’énervements après la défaite face à la Colombie, repoussant violemment un caméraman. Des gestes qui n’ont pas plu à la FIFA, qui a donc décidé de le suspendre pour deux matchs. Le gardien d’Aston Villa sera donc privé des deux prochaines rencontres de l’Albiceleste face au Venezuela et à la Bolivie.

La fédé argentine bouche bée

Dans un communiqué, la AFA a montré son incompréhension et son désaccord face à cette décision : « Malgré la défense effectuée par le joueur et la AFA, la commission de discipline de l’instance gérante du football mondial a pris la décision suivante : Le footballeur Emiliano Martínez est déclaré coupable de son comportement offensant et de sa violation des principes de fair-play (art. 13 CDF) ». Une décision qui ne passe pas pour la fédé argentine. « Il est à signaler que l’Association Argentine de Football se montre en total désaccord avec la décision prise par la comission de disciploine de la FIFA », a-t-elle conclu son communiqué.

Décidément, les suspensions de gardien sont à la mode dans le foot argentin. Emiliano Martínez

Lionel Messi lance sa société de production