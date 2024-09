Emiliano Martínez présente ses excuses

Coup de com ou véritable prise de conscience ?

Récemment suspendu pour deux matchs par la FIFA pour « comportement offensant » et « violation des principes du fair-play » en marge des dernières rencontres de l’Albiceleste face au Chili puis à la Colombie au début du mois, Emiliano Martínez a présenté ses excuses en fin de matinée sur ses réseaux sociaux. Le portier argentin, qui reconnaît que les moments de célébration devraient être « destinés à faire sourire les enfants », réaffirme « n’avoir jamais voulu manquer de respect à qui que ce soit » et demande pardon si cela a pu être interprété comme tel.

Pour rappel, El Dibu avait été sanctionné à la suite d’une nouvelle célébration déplacée lors de la cérémonie de remise de la Copa América, avant de repousser violemment un cameraman à la fin du match face à la Colombie quelques jours plus tard. Si elle avait exprimé sa totale incompréhension face à cette sanction, l’AFA avait toutefois reconnu que son clivant gardien était tenu pour « seul responsable de son comportement offensant ».

Malgré la sanction, Martinez rappelle qu’il sera le premier supporter de son équipe face au Venezuela et à la Bolivie les 10 et 15 octobre prochains, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Rongé par les remords, il assure enfin essayer de « ne plus offenser qui que ce soit à l’avenir ».

Il en faudra un peu plus pour convaincre les Français de sa bonne foi…

Emiliano Martínez rattrapé par la patrouille