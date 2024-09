Le joueur de l’Olympiakos Giulian Biancone tacle Dibu Martínez et Enzo Fernandez

Dibu Martínez a des haters jusqu’en Grèce.

Ce n’est pas une surprise, le gardien argentin Emiliano Martínez ne laisse personne indifférent. Et certainement pas Giulian Biancone, latéral droit français à l’Olympiakos, qui s’était permis de chambrer le portier d’Aston Villa après la qualification en finale de Ligue Europa (6-2, score cumulé) la saison dernière. Sur les réseaux sociaux, il avait publié la fameuse célébration du gardien argentin avec le trophée de la Coupe du monde.

Dégoûté par les chants racistes d’Enzo Fernandez

Dans une interview vidéo pour 90 football, Biancone est revenu sur sa réaction d’après-match. « Je le trouve très arrogant. Et ce que je n’ai pas aimé dans le comportement d’Emiliano Martinez, c’est le manque de respect, a rappelé le joueur formé à Monaco. Le fait d’avoir joué contre lui et de l’avoir éliminé… J’ai vu passer cette photo sur Twitter et je l’ai mise en story. Je la trouvais géniale, il y a eu énormément de réactions. Je suis content parce que j’ai fait plaisir à mes amis français et à nos supporters. »

Lors de l’entretien, il s’est également attaqué à Enzo Fernandez, à la suite des paroles racistes chantées par le joueur pour célébrer la victoire en finale de Copa América : « Il y a des minorités et, pour moi, ce qu’a fait Enzo Fernandez, ce n’est pas tolérable, concède-t-il, Je trouve ça dégueulasse et horrible de chanter des choses comme ça. »

La rivalité risque de durer encore quelques années.

