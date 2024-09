Les médias espagnols assurent connaître le vainqueur du Ballon d'or

L’effet Real Madrid.

En Une de son édition de mardi, le journal Marca nous a offert son plus beau photomontage. Vinícius Junior apparaît en pleine page, Ballon d’or en main, accompagné d’un titre plutôt significatif : «Tous les chemins mènent à l’or. » Selon le quotidien sportif, il ne fait aucun doute que l’ailier gauche brésilien sera désigné Ballon d’or 2024. La cérémonie aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris, le 28 octobre prochain.

Nike prépare une paire de chaussures en or

Naturellement, le journal met en lumière la saison du Brésilien, mais avance un argument de taille. Nike, le sponsor du joueur, aurait confectionné une paire de chaussures en or pour l’occasion : « La marque prévoit de rouvrir son magasin sur la Gran Vía de Madrid, deux jours seulement après la cérémonie du Ballon d’or, en rendant hommage à l’une de ses icônes, aux côtés de Cristiano Ronaldo et Mbappé. »

En 2023-2024, Vinícius a été l’un des principaux artisans de la saison passée, en remportant quatre trophées avec son club, dont la Liga et une deuxième Ligue des champions en trois ans. Le Brésilien pèse 24 buts (dont 6 en C1) et 11 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Real Madrid la saison dernière, et pourrait donc devancer ses coéquipiers Jude Bellingham, Dani Carvajal et bien sûr Mbappé dans cette course à la récompense individuelle la plus convoitée dans le monde du foot.

Lamine Yamal était si proche.

