Ibrahim Mbaye bat un record de précocité

Il a perdu mais il a marqué l’histoire ! Battu avec le Sénégal par l’équipe de France, Ibrahim Mbaye n’en finit plus de surprendre en sélection. International depuis peu, il compte déjà 4 buts en 12 capes, notamment une première en Coupe du monde contre les Bleus.

Le plus jeune buteur africain de l’histoire

Certes bien aidé par les gants glissants de Mike Maignan, le titi parisien a une nouvelle fois épaté la galerie, déposant Théo Hernandez sur les fesses avant de marquer, redonnant le temps d’un court instant l’espoir aux Lions de la Teranga.

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Pourtant, il a tout de même trouvé le moyen de marquer l’histoire. En effet, avec ce but, il devient, à 18 ans et 143 jours, le plus jeune buteur africain de l’histoire en Coupe du monde, rien que ça ! Il devance le Nigérian Julius Aghahowa en 2002 (20 ans), alors que globalement, seuls Pelé, Manuel Rosas et Gavi le devancent.

Le prochain but, c’est pour la gagne ?

La pelouse du MetLife Stadium continue de faire parler