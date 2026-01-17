Difficile tombeur d’Auxerre, un Lens record repasse leader

Lens 1-0 Auxerre

But : Saïd (65e) pour les Sang et Or

Roger Boli a donné le ton en s’occupant du coup d’envoi fictif de la rencontre. Béret à la main, l’attaquant aux 250 matchs en Artois a fait un une-deux avec Lassine Sinayoko, a salué la tribune Marek, Adrien Thomasson, Wesley Saïd. Il joue collectif, l’après-midi le sera. On ne sait pas si ces actuels joueurs de Lens seront aussi bien reçus à Bollaert dans dix, vingt ou trente ans, mais après leur victoire difficile contre Auxerre (1-0), on a une petite idée.

Si la légende Boli a avoué avoir eu « des frissons » à Ligue 1 +, les Sang et Or aussi. Pour la première fois de l’histoire du club, ils enchaînent huit victoires d’affilée. Pour fêter ça, ils reprennent la tête de la Ligue 1 devant le PSG, et leur saison continue d’être magnifique, même après cet après-midi compliqué. Si Saud Abdulhamid, premier Saoudien de l’histoire du championnat, a foré le premier (8e) et que Florian Thauvin a bien été repris par Clément Akpa (18e), Lens a globalement été dans le dur.

L’AJA déterminée, mais inférieure

En face, Auxerre a montré ce qu’il a montré cette saison : du cœur, de l’organisation, du rythme, à l’image de Kevin Danois et Danny Namaso, mais n’a pas été récompensé. Naouirou Ahamada, juste arrivé, aurait mérité mieux (45e). La deuxième mi-temps a été plus enlevée, avec les sorties de Mathieu Udol, le retour de CAN de Mamadou Sangaré et l’excellent enchaînement poitrine frappe de Wesley Saïd (1-0, 65e).

Roger Boli a dû apprécier. Après ce huitième but cette saison, l’attaquant est sorti dans la foulée. Auxerre, ensuite, a reculé, Sangaré ratant l’occasion de doubler la mise (89e). L’AJA reste donc relégable. La route est encore longue pour les Lensois, qui se déplaceront à Marseille la semaine prochaine. « Bien sûr [qu’on y croit] », a clamé Roger Boli avant la rencontre. Le genre de victoire d’un leader en fin de saison ?

🔓 𝗟𝗘𝗡𝗦 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 ! 8e but de la saison pour Wesley Saïd #RCLAJA pic.twitter.com/fOXWfynvYD — L1+ (@ligue1plus) January 17, 2026

Ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1