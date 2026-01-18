Manchester City prête un de ses espoirs

Allez, un troisième prêt depuis son arrivée en Angleterre en 2024 ! Déjà cédé provisoirement à River Plate puis au Bayer Leverkusen par Manchester City (qui l’a acheté pas loin de 20 millions d’euros), Claudio Echeverri a été transféré à Gérone jusqu’à la fin de saison et sans option d’achat.

S’il représente toujours un grand espoir du football de demain, le bonhomme de 20 ans n’a pas convaincu en Allemagne : avant de quitter prématurément la Bundesliga, ce milieu offensif talentueux n’a disputé que six petits matchs en championnat. Son jeu sera-t-il plus adapté à la Liga ?

