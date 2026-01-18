S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Manchester City prête un de ses espoirs

FC
Manchester City prête un de ses espoirs

Allez, un troisième prêt depuis son arrivée en Angleterre en 2024 ! Déjà cédé provisoirement à River Plate puis au Bayer Leverkusen par Manchester City (qui l’a acheté pas loin de 20 millions d’euros), Claudio Echeverri a été transféré à Gérone jusqu’à la fin de saison et sans option d’achat.

S’il représente toujours un grand espoir du football de demain, le bonhomme de 20 ans n’a pas convaincu en Allemagne : avant de quitter prématurément la Bundesliga, ce milieu offensif talentueux n’a disputé que six petits matchs en championnat. Son jeu sera-t-il plus adapté à la Liga ?

Manchester United mate City

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 2h
81
44
25
Revivez Angers-OM (2-5)
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!