Walid Regragui répond à Pape Thiaw par un message de paix

Ses joueurs « étaient en danger », et l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc méritait mieux : tel a été le sens, en résumé, des propos offensifs de Pape Thiaw en conférence de presse avant la finale de l’épreuve opposant son Sénégal et les Lions de l’Atlas. En réponse, le sélectionneur de ces derniers a préféré choisir la carte de l’apaisement avec un message calme et optimiste.

« On va rester fraternel, jusqu’au début du match. Lorsque la fin sera sifflée, il n’y a rien qui pourra rompre les liens qui unissent les Marocains et les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C’est indélébile, dans la victoire comme dans la défaite, a ainsi indiqué l’entraîneur, face aux médias. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères et on sera heureux pour eux. Je suis persuadé que si c’est le contraire, les Sénégalais feront de même. » Joli…

Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon