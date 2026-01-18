S’abonner au mag
  France

Adil Rami détesté par le chien de Jean-Paul Belmondo

Adil Rami détesté par le chien de Jean-Paul Belmondo

Le saviez-vous ? Après sa dense carrière de footballeur professionnel, Adil Rami s’est reconverti en acteur et jouera même dans la pièce Le Jeu de la vérité à l’Apollo Théâtre à partir du 29 janvier 2026. Dans l’émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, l’ancien défenseur est justement revenu sur ce nouveau métier (que Pamela Anderson, dont il a été le compagnon, lui aurait prédit).

Au passage, l’ex-arrière central de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France a révélé une petite anecdote au sujet de Jean-Paul Belmondo avec qui il a travaillé : « J’allais le voir à Cannes, dans sa villa. Et son chien m’attaquait à chaque fois, alors que j’ai peur des chiens ! » Philippe Lellouche, lui, a préféré s’arrêter sur la capacité de travail du champion du monde 2018. Pour compenser son manque de talent, visiblement…

Mais que va faire Morgan Schneiderlin à Strasbourg ?

