Adil Rami détesté par le chien de Jean-Paul Belmondo

Le saviez-vous ? Après sa dense carrière de footballeur professionnel, Adil Rami s’est reconverti en acteur et jouera même dans la pièce Le Jeu de la vérité à l’Apollo Théâtre à partir du 29 janvier 2026. Dans l’émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, l’ancien défenseur est justement revenu sur ce nouveau métier (que Pamela Anderson, dont il a été le compagnon, lui aurait prédit).

🗣️ "J'ai toujours aimé la lumière. Sans aucune honte." Adil Rami se confie : au-delà du foot, il a toujours aspiré à autre chose. Pamela Anderson le lui prédisait déjà : "Tu finiras acteur un jour."#QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame @hugoclement pic.twitter.com/g6rtmjpbAS — Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) January 18, 2026

Au passage, l’ex-arrière central de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France a révélé une petite anecdote au sujet de Jean-Paul Belmondo avec qui il a travaillé : « J’allais le voir à Cannes, dans sa villa. Et son chien m’attaquait à chaque fois, alors que j’ai peur des chiens ! » Philippe Lellouche, lui, a préféré s’arrêter sur la capacité de travail du champion du monde 2018. Pour compenser son manque de talent, visiblement…

🗣️ "Il travaille tellement qu'il va vous dépasser."@phil_lellouche raconte comment il a choisi Adil Rami lors d'une rencontre fortuite et l'a convaincu de monter sur scène pour sa pièce “Le jeu de la vérité” 🎭 ​#QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/IVKmToRXb3 — Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) January 18, 2026

