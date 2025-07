Une enquête ouverte par l’IGPN après des versements de Kylian Mbappé à des policiers

Ho, la belle prise.

Kylian Mbappé connaît un sacré début d’été. Entre une vilaine gastro et une jolie raclée contre son ancien club, le capitaine français en a vu des vertes et des pas mûres depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas près d’être fini pour le Madrilène qui serait impliqué dans une enquête administrative de l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Selon Le Canard enchaîné, cinq CRS chargés de la protection de l’équipe de France de football seraient dans le viseur de la police des polices. La cause ? Une importante somme d’argent aurait été versée par Mbappé.

Un versement de 180 300 euros

Selon un document de Tracfin (service de renseignement français, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, mais aussi contre la fraude fiscale), quatre brigadiers-chefs ont reçu chacun un chèque de 30 000 euros en juin 2023, émis par un compte bancaire au nom du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022. Un autre petit gourmand, le commandant qui dirige les quatre autres membres, a reçu un joli pactole de 60 300 euros. Le champion du monde 2018 aurait donc payé… 180 300 euros au total.

Selon l’hebdomadaire, Mbappé aurait signé une attestation, signifiant avoir décidé de verser l’intégralité de sa prime de participation perçue lors de la Coupe du monde au Qatar. Un beau geste, mais la question n’est pas là : il faut maintenant savoir s’il s’agit d’un don ou d’une prestation pour protection individuelle privée. Le journal a confirmé que le commandant aurait été aperçu à proximité de Mbappé lors de son déplacement au Cameroun. La police des polices aurait affirmé que le policier a manqué à son devoir de probité lors des deux voyages. L’ancien du PSG s’est dit prêt à répondre à toutes les questions à propos de cette affaire.

