La gastro-entérite de Mbappé lui aurait fait perdre 4 kilos

Sur le sol américain pour disputer la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a d’abord dû faire un détour par l’hôpital. La faute à une gastro-entérite aiguë, qui l’a cloué au lit dès son arrivée.

Il fond à vue d’œil

D’après le journal Marca, le Kyk’s aurait perdu entre quatre et cinq kilos dans cette maladie. Un coup dur pour un joueur calibré au gramme près, lui qui flirte normalement avec les 75 kg. Et il suffit de jeter un œil aux clichés publiés lundi soir par le club merengue pour constater que le virus ne l’a pas loupé : la silhouette du Bondynois paraît bien plus affinée. Cependant, Xabi Alonso estimait ce week-end qu’un retour contre Salzbourg mercredi était envisageable.

Si c’est la seule manière de revoir le Kyky de 2018…

