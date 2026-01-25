Euro de futsal : les Bleus balaient la Lettonie

France 5-0 Lettonie

Buts : Mouhoudine (24e & 32e), Belhaj (30e), A. Mohammed (36e) & Mamadou S. Touré (40e)

Accrochée par la Croatie (2-2) mardi pour son entrée en lice à l’Euro, l’équipe de France de futsal s’est défoulée ce dimanche sur l’un des pays hôtes de la compétition, la Lettonie (5-0), grâce notamment à un doublé du capitaine Souheil Mouhoudine. Côté highlight, le petit pont d’Abdessamad Mohammed sur le deuxième but des Bleus est à revoir sans modération. Troisième et dernier match de poule pour les Tricolores, actuels leaders du groupe A : mercredi face à la Géorgie, à Kaunas.

Tout plaquer pour aller supporter l’équipe de France de futsal sur les rives de la mer Baltique.

Une belle victoire et une belle communion avec le public français présent en Lettonie pour soutenir nos Bleus à l’Euro Futsal 🙌💙 pic.twitter.com/RfdGVbQCdN — FFF (@FFF) January 25, 2026

Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal