  • Futsal
  • Euro 2026

Euro de futsal : les Bleus balaient la Lettonie

JB
France 5-0 Lettonie

Buts : Mouhoudine (24e & 32e), Belhaj (30e), A. Mohammed (36e) & Mamadou S. Touré (40e)

Accrochée par la Croatie (2-2) mardi pour son entrée en lice à l’Euro, l’équipe de France de futsal s’est défoulée ce dimanche sur l’un des pays hôtes de la compétition, la Lettonie (5-0), grâce notamment à un doublé du capitaine Souheil Mouhoudine. Côté highlight, le petit pont d’Abdessamad Mohammed sur le deuxième but des Bleus est à revoir sans modération. Troisième et dernier match de poule pour les Tricolores, actuels leaders du groupe A : mercredi face à la Géorgie, à Kaunas.

Tout plaquer pour aller supporter l’équipe de France de futsal sur les rives de la mer Baltique.

JB

31
