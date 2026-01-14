S’abonner au mag
  • Arbitrage

La loi Wenger sur le hors-jeu jugée trop radicale ?

CMF
La loi Wenger sur le hors-jeu jugée trop radicale ?

Quelle drôle d’idée. La « loi Wenger », cette révolution dans la règle du hors-jeu promue par l’ancien entraîneur d’Arsenal, ne convainc pas franchement tout le monde.

La FIFA fan du hors-jeu à la sauce Wenger

Pour rappel, l’Alsacien souhaite qu’un hors-jeu ne soit signalé que si le corps entier de l’attaquant dépasse celui du dernier défenseur. L’idée est de rendre les matchs plus spectaculaires, alors que l’introduction de la VAR et du hors-jeu semi-automatique auraient fait pencher le jeu en faveur de la défense. Depuis 2023, cette nouvelle façon de juger le hors-jeu est à l’essai dans plusieurs tournois de jeunes, en Suède et en Italie.

De quoi convaincre la FIFA, qui souhaite que de nouveaux tests soient autorisés par l’IFAB, l’instance qui régit les règles du jeu. L’IFAB est composée des quatre fédérations britanniques, qui disposent chacune d’une voix, et de la FIFA, qui en détient quatre. Sa prochaine réunion annuelle est prévue le 20 janvier.

Les fédérations britanniques proposent un compromis

Or, à en croire le Times, les fédérations britanniques trouvent cette proposition bien trop radicale. Contrairement à ce qu’avance Wenger, celles-ci sont convaincues qu’elle obligera les défenseurs à jouer beaucoup plus bas.

Avec le soutien de l’UEFA, elles devraient proposer une solution intermédiaire : l’idée serait de signaler hors jeu un attaquant si une quelconque partie de son torse se trouve devant le défenseur, mais sans compter les pieds, les jambes et la tête. Le directeur technique de l’IFAB, David Elleray, a affirmé que cela pourrait représenter un bon compromis, si jamais d’autres tests menés avec la loi Wenger ne s’avèrent pas concluants.

Balle au centre.

Le Sénégal fait plier l'Égypte et retrouve la finale de la CAN

CMF

À lire aussi
10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
  • CAN 2025
  • Demies
  • Sénégal-Égypte
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!