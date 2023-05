Subašić met un terme à sa carrière

Foutue poussière dans l’œil.

Danijel Subašić a mis fin à sa carrière dimanche en jouant son dernier match en professionnel avec Hajduk Split contre Sibenic (3-0). Le gardien de 38 ans a disputé 24 minutes avec le brassard de capitaine avant d’être remplacé pour recevoir une haie d’honneur.

The 24 minute comes and Subašić ends his career.

Sto puta hvala! pic.twitter.com/y1FFHNBXtg

