Johan Gastien sur les listes municipales de son village

Jean-Michel Aulas influence le monde. Après Serge Blanco qui se lance à l’assaut de la mairie de Biarritz, c’est Johan Gastien, le milieu de Clermont Foot, qui pourrait bien s’engager autrement que par un tacle, informe La Montagne.

À bientôt 38 ans, le ponte clermontois, longtemps habitué aux joutes de Ligue 1 (avec Dijon et Clermont) se présente sur les listes municipales de la commune de Sayat, dans le Puy-de-Dôme, démarche plutôt rare chez les joueurs professionnels en activité. « Au départ, c’était une conversation un peu sans lendemain », confie le fils de Pascal. Et puis, une discussion avec Sébastien Besnard, tête de liste et ami, finit par faire son chemin. « Je suis revenu vers lui en me disant que ça pouvait m’intéresser. J’aime ma commune. Mes deux filles vont à l’école ici, et j’ai envie de rester dans le coin. »

Posture novice assumée

S’il figure en bonne place sur la liste, le discret leader se garde bien de toute ambition politicienne. « Je ne fais pas ça pour faire carrière. Ça ne m’intéresse pas. Je le fais pour m’investir dans ma commune. » Son engagement se veut pragmatique : redynamiser un village en perte de commerces et d’animations, améliorer la sécurité routière, développer des équipements sportifs. « Je peux amener aussi mon expérience de sportif de haut niveau, aider à créer des espaces, des parcs, faire vivre les assos, ajoute-t-il. Et puis j’ai aussi envie d’apprendre, car je n’y connais pas grand-chose ! »

L'expérimenté milieu du Clermont Foot 63 Johan Gastien a décidé de s’investir dans la vie de sa commune en se présentant aux prochaines élections municipales ▶️https://t.co/jyUuFrfPn8 pic.twitter.com/BUkj9noJox — La Montagne Sports (@LaMontagne_TDS) January 19, 2026

Dans le vestiaire, l’initiative amuse autant qu’elle surprend. « On en rigole un peu avec les copains, mais ça reste bon enfant. Je ne voulais pas non plus que ça devienne un sujet de conversation. » Et en cas de victoire ? Pas question d’abandonner le ballon. « Même si je continue le foot, j’aurai le temps. Les réunions, c’est souvent le soir. Et ça me permet de penser à autre chose. »

De la politique pour se changer les idées, il fallait y penser.

