S’abonner au mag
  • France
  • Clermont Foot

Johan Gastien sur les listes municipales de son village

CM
Johan Gastien sur les listes municipales de son village

Jean-Michel Aulas influence le monde. Après Serge Blanco qui se lance à l’assaut de la mairie de Biarritz, c’est Johan Gastien, le milieu de Clermont Foot, qui pourrait bien s’engager autrement que par un tacle, informe La Montagne.

À bientôt 38 ans, le ponte clermontois, longtemps habitué aux joutes de Ligue 1 (avec Dijon et Clermont) se présente sur les listes municipales de la commune de Sayat, dans le Puy-de-Dôme, démarche plutôt rare chez les joueurs professionnels en activité. « Au départ, c’était une conversation un peu sans lendemain », confie le fils de Pascal. Et puis, une discussion avec Sébastien Besnard, tête de liste et ami, finit par faire son chemin. « Je suis revenu vers lui en me disant que ça pouvait m’intéresser. J’aime ma commune. Mes deux filles vont à l’école ici, et j’ai envie de rester dans le coin. »

Posture novice assumée

S’il figure en bonne place sur la liste, le discret leader se garde bien de toute ambition politicienne. « Je ne fais pas ça pour faire carrière. Ça ne m’intéresse pas. Je le fais pour m’investir dans ma commune. » Son engagement se veut pragmatique : redynamiser un village en perte de commerces et d’animations, améliorer la sécurité routière, développer des équipements sportifs. « Je peux amener aussi mon expérience de sportif de haut niveau, aider à créer des espaces, des parcs, faire vivre les assos, ajoute-t-il. Et puis j’ai aussi envie d’apprendre, car je n’y connais pas grand-chose ! »

Dans le vestiaire, l’initiative amuse autant qu’elle surprend. « On en rigole un peu avec les copains, mais ça reste bon enfant. Je ne voulais pas non plus que ça devienne un sujet de conversation. » Et en cas de victoire ? Pas question d’abandonner le ballon. « Même si je continue le foot, j’aurai le temps. Les réunions, c’est souvent le soir. Et ça me permet de penser à autre chose. »

De la politique pour se changer les idées, il fallait y penser.

Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
146
115

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!