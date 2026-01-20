S’abonner au mag
Mais au fait, pourquoi les cartons sont-ils rouge et jaune ?

CMF
Pourquoi le carton rouge est rouge ? En voilà une bonne question. Ça tombe bien, l’historien des couleurs Michel Pastoureau était de passage à la rédaction pour nous éclairer. Introduits lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique, les cartons auraient après tout pu être gris ou noirs. Ou roses et orange. Mais l’ancien directeur d’études à l’École pratique des hautes études n’y voit pas un hasard.

Le rouge, d’abord : « Le rouge a toujours été la couleur de la punition. Les couleurs sont ambivalentes, le rouge a ses bons et ses mauvais aspects, et parmi ceux-ci il y a l’idée de faute. Le bourreau officie en rouge, les copies d’écoliers sont corrigées à l’encre rouge. Et sur le terrain de sport, la faute grave fait sortir le carton rouge », affirme l’historien sans hésiter.

Le carton jaune inspiré des feux de circulation ?

En revanche, le choix du jaune est moins évident, la couleur n’étant « pas spécialement associée à l’idée de punition ou d’avertissement ». Pastoureau y va de son hypothèse : « Peut-être les feux tricolores de la signalisation routière ont-ils joué un rôle ? Entre le vert permission et le rouge interdiction, il y a l’orangé ou le jaune. Ce qui fait que le jaune apparaît comme un demi-rouge ! C’est assez intéressant du point de vue de la symbolique des couleurs. »

Une idée confirmée par l’inventeur des cartons lui-même, l’arbitre anglais Ken Aston : « Je conduisais sur Kensington High Street et le feu tricolore est devenu rouge. J’ai pensé : jaune, faites attention ! Rouge, dehors ! », racontait-il à propos de son invention.

Et le carton vert, alors ?

Walid Regragui, des missions sans démission

CMF

