Claude Puel a refusé le renfort d’un champion du monde et multi champion d’Europe

Sergio Ramos pas assez bon pour Nice ? Comme l’a rapporté Ici Azur dans son émission La minute Rouge et Noir ce mardi, le nouveau coach Claude Puel de l’OGC Nice aurait mis un veto au transfert de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol de 39 ans est pourtant libre depuis son départ de Monterrey. L’entraîneur aurait justifié sa décision par le fait qu’il dispose déjà d’un nombre suffisant de défenseurs centraux dans son effectif. Sur le papier, l’OGC Nice compte en effet sept joueurs à ce poste.

Des blessures qui compliquent la défense

Pourtant, la situation actuelle est délicate : le corps du capitaine de 42 ans, Dante, peine à suivre, tandis que Youssouf Ndayishimiye, Moïse Bombito et Mohamed Abdelmonem ont eux aussi été touchés par les blessures, et ne seront pas de retour avant le mois de février. Cerise sur le gâteau, le meilleur défenseur central actuellement disponible, Jumah Bah, 19 ans et prêté par Manchester City, n’est pas transférable.

Depuis quand la Côte d’Azur refuse sa douceur aux plus âgés ?

