Le Stade de Reims engage une révélation de la CAN

Un Lion à dompter ? Ce mardi, le Stade de Reims a officialisé l’arrivée de l’international camerounais Samuel Kotto. Le défenseur central rejoint le club champenois en prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance de La Gantoise, avec une option d’achat activable cet été. D’après L’Équipe, celle-ci s’élèverait à environ 4 millions d’euros.

🆕 Samuel Kotto, nouveau défenseur du SDR ✍️ 🇨🇲 À 22 ans, l'international camerounais rejoint les Rouge & Blanc sous forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Bienvenue à Reims Samuel 👋#TeamSDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 20, 2026

Un tournoi continental révélateur

Peu utilisé à Gand depuis son arrivée de Suède il y a un an, le joueur de 22 ans s’est en revanche illustré lors de la Coupe d’Afrique des nations. Il a honoré sa première sélection dès le match d’ouverture contre le Gabon, avant d’enchaîner quatre rencontres disputées intégralement sous les ordres du sélectionneur David Pagou. Déterminé, Kotto affiche un objectif clair : s’imposer dans son nouveau club et « tout donner pour aller chercher la montée en Ligue 1 », comme il l’a confié dans le communiqué officiel.

Sera-t-il titularisé dès le choc samedi face à Saint-Étienne ?

