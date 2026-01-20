Achraf Hakimi prend la parole après la désillusion du Maroc

Après la déception, voici l’heure des remerciements. Deux jours après une finale de la CAN complètement dingue ayant tourné en faveur du Sénégal, c’est au tour du capitaine marocain Achraf Hakimi de prendre la parole dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. « Après des jours très difficiles, en essayant d’assimiler tout ce qui s’est passé, j’avais besoin de m’exprimer avec le cœur », a tout d’abord écrit le Lion de l’Atlas.

Après avoir remercié la Terre entière, le défenseur du PSG se tourne surtout vers l’avenir et les enseignements que sa sélection pourra tirer de ce triste épisode : « Aujourd’hui, cette sélection marocaine est devenue une équipe forte, respectée et admirée, à l’image d’un pays qui avance avec confiance et qui montre au monde qu’il fait partie des grandes nations du football. »

Déjà la tête à la Coupe du monde ?

Demi-finaliste au Qatar en 2022, le Maroc a désormais comme objectif de briller à nouveau en Amérique cet été lors du Mondial. À commencer par une poule composée du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti. « Ce chemin ne s’arrête pas ici, poursuit Hakimi. Ce que nous avons vécu constitue une base solide pour l’avenir. Avec cet état d’esprit, cette union et cette ambition, il n’y a aucune limite à ce que cette sélection peut accomplir. L’avenir se construit à partir de ce que nous semons aujourd’hui. L’avenir est prometteur. Le Maroc continuera d’avancer la tête haute. »

Planquez vos serviettes.

Walid Regragui, des missions sans démission