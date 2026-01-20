S’abonner au mag
L’objectif Coupe du monde sérieusement compromis pour cet international français

La tuile. Blessé au genou avec Aston Villa lors d’un match de FA Cup contre Tottenham samedi 10 janvier, Boubacar Kamara devrait rester sur la touche encore un moment. Comme le rapporte The Athletic, le milieu de terrain français devrait être absent jusqu’à la fin de la saison.

Si sa durée d’indisponibilité était initialement estimée à deux ou trois semaines, Unai Emery avait déjà suggéré qu’il pourrait être absent plus longtemps : « Nous en saurons plus dans quelques jours, mais il ne sera bien sûr pas disponible [ce week-end contre Everton], et peut-être pour encore quelque temps », avait affirmé l’entraîneur des Villans en conférence de presse ce vendredi.

Une histoire avec les Bleus plombée par les blessures

Un gros coup dur pour Aston Villa, tant Kamara s’était imposé comme un élément clé du dispositif d’Unai Emery cette saison. Quant au joueur de 26 ans, il voit ses perspectives de Mondial 2026 sérieusement s’éloigner. Comme une malédiction, Kamara s’était déjà blessé au genou juste avant la Coupe du monde 2022 et à quelques mois de l’Euro 2024.

Rendez-vous en 2028…

Aston Villa se fait surprendre par Everton

