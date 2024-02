Boubacar Kamara touché au ligament du genou

La tuile.

Bouba Kamara s’est blessé dimanche lors de la défaite d’Aston Villa face à Manchester United (1-2). Le club de Birmingham a communiqué de mauvaises nouvelles, puisque le joueur, qui a passé un scanner, souffre d’une « importante blessure au ligament du genou ». Une très mauvaise nouvelle pour les Villans, cinquièmes de Premier League et en course pour décrocher une qualification en Ligue des champions.

You'll come back stronger, Bouba.

We're in this together. 👊 pic.twitter.com/R4QDy35x83

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2024