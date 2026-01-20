S’abonner au mag

L'OM pourrait se faire prêter un jeune talent d'Arsenal

Direction le Sud ? Selon les informations de The Athletic, l’Olympique de Marseille travaillerait sur un prêt d’Ethan Nwaneri. Désormais âgé de 18 ans, l’ailier a disputé son premier match de Premier League dès septembre 2022, à seulement 15 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter dans l’histoire du championnat.

Un prêt express à l’OM ?

Cette saison, il dispose toutefois de très peu de temps de jeu et doit faire face à une concurrence accrue après les arrivées d’Eberechi Eze et de Noni Madueke. Malgré cette situation, Arsenal continue de miser sur le long terme sur l’Anglais.

C’est pourquoi seule une formule de prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, est envisagée. D’après Fabrizio Romano, une indemnité de prêt comprise entre 3 et 4 millions d’euros serait demandée, et Nwaneri privilégierait un transfert à Marseille malgré de nombreuses autres options.

Nwaneri-Endrick, c’est qui le plus fort ?

L’équipe type de la neige

