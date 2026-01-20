S’abonner au mag
  • Italie
  • Juventus

Un fan d'Aristote joue à la Juventus

CMF
Un fan d'Aristote joue à la Juventus

Fin de la retraite spirituelle pour Bremer. Revenu sur les terrains après une grave blessure au genou en octobre 2024, le défenseur central de la Juventus Gleison Bremer s’est confié sur sa longue absence et ses premières sensations, dans un entretien accordé au Corriere della sera ce mardi.

Évoquant ses mois hors des terrains, l’international brésilien a expliqué comment il avait passé son temps : « J’ai appris à jouer de la guitare, ma vieille passion, et j’ai consacré du temps à ma famille […] Et puis, la lecture. »

Guitare et philosophie au programme

Quels bouquins traînaient donc sur la table de chevet de Bremer ? « L’art de la guerre [de Sun Tzu], et les grands philosophes, Aristote surtout : des auteurs avant-gardistes, qui avaient des idées profondes. Et puis, pendant ma rééducation, je me suis intéressé aux histoires de [Roberto] Baggio et [Alessandro] Del Piero : je voulais comprendre comment revenir après une grave blessure. Ils m’ont appris à devenir patient. »

Le défenseur de 28 ans est également revenu sur la remarque de son entraîneur Luciano Spalletti, qui lui a reproché un excès d’engagement dans ses interventions depuis son retour de blessure : « J’ai entendu et compris. Disons qu’après deux blessures, tu ne peux pas seulement miser sur la force et la vitesse, tu dois aussi exploiter ta lecture défensive. »

Que dit Aristote sur le sujet ?

La Juve bloquée en Sardaigne

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
146
107

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!