Un fan d'Aristote joue à la Juventus

Fin de la retraite spirituelle pour Bremer. Revenu sur les terrains après une grave blessure au genou en octobre 2024, le défenseur central de la Juventus Gleison Bremer s’est confié sur sa longue absence et ses premières sensations, dans un entretien accordé au Corriere della sera ce mardi.

Évoquant ses mois hors des terrains, l’international brésilien a expliqué comment il avait passé son temps : « J’ai appris à jouer de la guitare, ma vieille passion, et j’ai consacré du temps à ma famille […] Et puis, la lecture. »

Guitare et philosophie au programme

Quels bouquins traînaient donc sur la table de chevet de Bremer ? « L’art de la guerre [de Sun Tzu], et les grands philosophes, Aristote surtout : des auteurs avant-gardistes, qui avaient des idées profondes. Et puis, pendant ma rééducation, je me suis intéressé aux histoires de [Roberto] Baggio et [Alessandro] Del Piero : je voulais comprendre comment revenir après une grave blessure. Ils m’ont appris à devenir patient. »

Le défenseur de 28 ans est également revenu sur la remarque de son entraîneur Luciano Spalletti, qui lui a reproché un excès d’engagement dans ses interventions depuis son retour de blessure : « J’ai entendu et compris. Disons qu’après deux blessures, tu ne peux pas seulement miser sur la force et la vitesse, tu dois aussi exploiter ta lecture défensive. »

Que dit Aristote sur le sujet ?

