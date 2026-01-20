S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Pep Guardiola remercie ses dirigeants pour le recrutement de Marc Guéhi

JE
Pep Guardiola remercie ses dirigeants pour le recrutement de Marc Guéhi

Et le mot magique ? Lundi, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a remercié les dirigeants du club pour le recrutement de Marc Guéhi. Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions contre le FK Bodø/Glimt, le technicien catalan a été interrogé sur le nouveau défenseur de Crystal Palace et s’est montré enthousiaste à propos de l’Anglais : « C’est un excellent défenseur central, international avec sa sélection. Je remercierai personnellement le club. »

Un renfort indispensable en défense

Prenant en considération la vague de blessures dans l’axe, Guardiola se dit soulagé : « Nous avons un vrai problème en défense pour les prochains mois, donc il est vraiment important qu’il  soit là. » Actuellement, les trois centraux Joško Gvardiol, Rúben Dias et John Stones sont tous absents et compliquent les plans de Pep.

Ne dit-on pas qu’il faut Guéhi le mal par le mal ?

Manchester City recrute à Crystal Palace

JE

À lire aussi
Logo de l'équipe Manchester City
Manchester United mate City
  • Premier League
  • J22
  • Manchester United-Manchester City (2-0)
Manchester United mate City

Manchester United mate City

Manchester United mate City
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
146
107

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!