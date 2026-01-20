Jean-Michel Aulas débouté par la justice après sa plainte contre le média Rue89Lyon

1-0 pour la presse. Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé ce mardi le média indépendant Rue89Lyon, poursuivi en diffamation par Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre. L’ancien président de l’OL et son rejeton devront verser 3 369 euros aux journalistes pour rembourser leurs frais de justice.

En cause, une enquête publiée en novembre 2023 et intitulée « La famille Aulas s’envole en jet privé vers des paradis fiscaux » : l’article s’intéresse à Embassair, une société anonyme qui exploite un terminal de luxe réservé aux jets privés à Miami et dont Aulas est l’un des cofondateurs. Concrètement, les auteurs avancent qu’Embassair est le fruit d’une succession de « sociétés offshore imbriquées façon poupées russes », administrées depuis le Luxembourg.

Une conclusion guère au goût de l’actuel favori à la mairie de Lyon, qui a traîné le média indépendant en justice en novembre 2025. Ses avocats avaient dénoncé l’utilisation de termes comme « poupées russes » ou « écran de fumée », visant selon eux à « insinuer que M. Aulas [faisait] de l’évasion fiscale ».

Pas d’allégation diffamatoire selon le tribunal

En vain : « Les propos poursuivis ne contiennent pas d’allégation diffamatoire », a jugé le tribunal. « C’est une victoire pour la liberté de la presse », s’est ainsi réjoui le directeur de publication de Rue89Lyon, Pierre Lemerle. De son côté, l’équipe de campagne d’Aulas a affirmé ne pas vouloir faire de commentaire : « Nous ne disposons pas des motivations de la décision. » Elle n’exclut pas de faire appel.

Pas de quoi faire changer d’avis Karim Benzema.

Walid Regragui, des missions sans démission