Euro 2025 : Delphine Cascarino primée

Une sacoche primée.

Delphine Cascarino n’a pas ramené à la France le premier trophée européen de son histoire, mais repart tout de même avec un joli lot de consolation. L’UEFA a dévoilé ce lundi les dix plus beaux buts de l’Euro féminin 2025, et c’est l’attaquante tricolore qui a raflé la mise. Éliminée en quarts avec les Bleues face à l’Allemagne aux tirs au but, la milieu offensive de San Diego se console avec une petite récompense individuelle de prestige.

Un missile inutile

Un petit bijou envoyé face aux Pays-Bas lors du dernier match de poules, où elle récupère le ballon collé à la ligne de touche, mystifie deux adversaires, puis allume la lucarne des 18 mètres d’une frappe sèche. De quoi faire trembler toutes les tribunes du stade Letzigrund de Zurich. Et si la France n’est pas allée plus loin dans le tournoi, l’action restera, elle, dans les belles archives de cet Euro en Suisse.

Derrière Cascarino, le classement est très hispanique : l’Espagne, finaliste malheureuse face à l’Angleterre, place quatre buts dans le top 10, dont les inspirations de Bonmatí (6e), Putellas, (3e). La Norvégienne Graham Hansen prend la deuxième place avec un centre-tir solo contre la Finlande, tandis que Jule Brand (Allemagne) complète le podium.

L’Angleterre n’a qu’une représentante dans le classement mais connaît ses priorités.

