Aitana Bonmati : « Au football, les meilleurs ne gagnent pas toujours »

Et à la fin, ce sont les Anglaises qui gagnent.

18 buts en six rencontres, le meilleur milieu du monde et de la possession en veux-tu en voilà : l’Espagne avait tout pour remporter son premier Euro en ce mois de juillet. Du moins, sur le papier. Aitana Bonmati et ses coéquipières ont échoué, face à des Anglaises spécialistes du dos rond et des scénarios imprévus. Une défaite cruelle aux tirobs qui n’a pas manqué de faire réagir la capitaine espagnole à la fin de la rencontre.

« On avait la mentalité de gagner »

« Aujourd’hui, ça fait très mal parce que nous étions convaincues que nous allions faire un grand tournoi et qu’on avait la mentalité de gagner, avoue celle qui a manqué son tir au but. Mais au football, les meilleurs ne gagnent pas toujours. Je pense que nous étions meilleures aujourd’hui sur le terrain, mais vous devez marquer un plus grand nombre de buts que votre adversaire pour gagner le match et nous ne l’avons pas fait. » Une jolie leçon de mathématique de la part de la Ballon d’or.

La prochaine, ce sera la bonne.

