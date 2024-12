Pierre Sage : « Pas les principes défensifs habituels... »

Ce n’est pas tant le Paris Saint-Germain qui a performé, c’est plutôt Lyon qui a déçu.

Voilà, en substance, le discours de Pierre Sage après la victoire du leader du championnat de France sur son équipe lors de la quinzième journée de Ligue 1. « Ce soir, on encaisse trois buts parce que nous ne sommes pas animés par les mêmes principes défensifs que d’habitude, a ainsi estimé l’entraîneur des Gones, pour DAZN. On fait deux grandes erreurs tactiques sur les deux premiers, c’est là qu’on peut se dire qu’une défense à cinq aurait pu s’imposer. Mais on a su défendre à quatre après, donc on peut le faire, c’est la manière d’animer le jeu défensif qui n’a pas été au rendez-vous en début de match. »

De son côté, Luis Enrique s’est quant à lui montré – comme toujours, ou comme très souvent – largement optimiste lorsque le même micro lui a été présenté à la fin de la rencontre remportée par ses hommes : « J’ai vu un match complet, et dans nos principes. Quand nous perdions le ballon facilement en première période, nous revenions bien. Qui plus est, Lyon est une équipe qui n’avait pas perdu depuis longtemps. En matière de prestations, je suis content de tous les matchs… Même des derniers résultats en Ligue des champions ! »

Hop, sept points d’avance en tête du classement et toujours pas de défaite.

Pierre Sage, coaching perdant