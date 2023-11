La LFP lance un badge spécial pour le meilleur buteur de Ligue 1

Faites entrer le Top Scoreur !

La Ligue de football professionnel a annoncé ce jeudi un nouveau dispositif créé afin de mettre davantage en lumière le meilleur buteur de Ligue 1. Désormais, l’heureux élu aura le petit privilège d’avoir un badge spécial, appelé S1 (S pour « Scoreur » et 1 pour sa place au classement des buteurs), sur son maillot. Il ne sera plus appelé officiellement comme le meilleur buteur, mais plutôt comme le « Top Scoreur ».

« Plus qu’un simple badge, le S1 constitue un véritable objet design, pensé par Tyrsa, l’artiste qui s’est déjà fait remarquer à de nombreuses reprises pour ses collaborations avec des marques prestigieuses telles que Dior, Louis Vuitton, Moncler et avec des artistes comme FKA Twigs ou Childish Gambino », précise la LFP dans un communiqué. Ce badge S1 sera distribué pour la première fois ce vendredi au Parc des Princes par Pauleta à Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur ou plutôt Top Scoreur du championnat, à l’occasion du choc entre le PSG et Monaco.

Et il se pourrait bien que le S1 ne connaisse qu’un seul propriétaire cette saison, puisque Mbappé compte déjà six buts d’avance sur son dauphin, le Montpelliérain Akor Adams.

