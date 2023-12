Gonzalo Higuain a déjà eu sa chambre réservée à Clairefontaine

C’est donc ça, être une star ?

Réussir à réserver sa chambre d’hôtel relève parfois du défi impossible et les Jeux olympix qui ne vivent pas à Paris peuvent en témoigner. En parallèle, certains ont leur chambre réservée à Clairefontaine sans bouger le petit doigt. L’anecdote a été révélée ce jeudi soir par Julien Escudé, ancien international français entre 2006 et 2010 (13 sélections), dans l’After Foot. Il raconte qu’en 2006, la fédération et Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus à l’époque, faisaient tout pour convaincre Higuain de jouer pour la France, y compris lui préparer sa chambre en avance. L’ancien Madrilène, né à Brest en 1987, n’avait alors pas encore été convoqué par l’Argentine, ce qui faisait de lui un Bleu potentiel. Retenu pour un amical contre la Grèce, et ayant son nom inscrit sur la porte d’une chambre de Clairefontaine, l’ancien attaquant de Naples avait finalement privilégié l’Albiceleste.

Il existe un monde dans lequel il remportait la Coupe du monde, on dit ça…

