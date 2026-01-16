Pas d’accord trouvé lors de la commission juridique dans l’affaire Moffi-Boga à Nice

Le bras de fer continue à Nice. Réunis jeudi devant la commission juridique de la LFP, l’OGC Nice et les clans de Jérémie Boga et Terem Moffi n’ont trouvé aucun terrain d’entente.

Au cours de l’audience, les avocats des joueurs ont réclamé la résiliation de leur contrat (censé prendre fin en 2027) et le versement de leurs salaires jusqu’à cette date. Une demande rejetée par le club, qui propose plutôt l’option d’un prêt ou d’un transfert, également rejetée par la partie d’en face.

La suite probablement aux prud’hommes

Pris à partie par des supporters fin novembre, les deux attaquants estiment que le club n’a pas garanti leur sécurité lors de la nuit du 30 novembre au 1er décembre, au retour de la défaite à Lorient (3-1).

Une version contestée par Nice, qui nie toute défaillance sur le plan sécuritaire. Faute d’accord, Boga et Moffi devraient selon toute vraisemblance saisir le Conseil des prud’hommes, alors que l’enquête se poursuit. En arrêt maladie depuis les faits, les joueurs n’ont toujours pas retrouvé les terrains.

