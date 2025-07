Ça brûle entre Alexander Isak et Liverpool

Liverpool fait chauffer la carte.

Absent de la tournée estivale de Newcastle, Alexander Isak continue pourtant de faire parler de lui. L’attaquant de 25 ans a clairement exprimé son souhait de quitter les Magpies durant ce mercato. Courtisé un temps par Al-Hilal, il a décliné les sirènes saoudiennes et les chèques à dix-huit zéros pour donner sa priorité à Liverpool.

Accord verbal trouvé et contrat jusqu’en 2031

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le dossier avance. Selon Sky Germany, en attendant que les deux clubs évoquent les indemnités, un accord verbal a déjà été trouvé entre le Suédois et les Reds. Un bail longue durée jusqu’en 2031 l’attend sur les bords de la Mersey, avec un salaire équivalent à celui d’Hugo Ekitike, fraîchement débarqué de Francfort pour 90 plaques. Pas de jaloux, et une attaque de Liverpool affolante, qui ne cesse de se redessiner.

Du côté de Newcastle, le départ d’Isak semble désormais acté en interne. Le club lui cherche déjà un successeur et aurait jeté son dévolu sur Benjamin Šeško, également ciblé par Manchester United.

You’ll never walk alone, et encore moins cette saison.

