Un jeune footballeur chinois décède à la suite d’un choc au crâne à l’entraînement

Guo Jiaxuan, un destin brisé.

Le pire scénario s’est confirmé. Après plus d’un mois de coma, le jeune footballeur chinois Guo Jiaxuan est décédé des suites de son traumatisme crânien, subi lors d’un match d’entraînement en Espagne avec le Beijing Guoan FC. Il aurait fêté ses 19 ans ce vendredi.

Le 6 février, lors d’un stage à Madrid, le joueur avait été victime d’un violent choc à la tête face au RC Alcobendas. Hospitalisé en Espagne dans un état critique, il avait été déclaré en état de mort cérébrale avant d’être transféré à Pékin. Son club a officialisé son décès ce jeudi : « Nous avons perdu un enfant passionné de football. Que Jiaxuan repose en paix ! »

Mais le drame ne s’arrête pas là. Les circonstances de l’accident restent floues, et la famille du joueur exige plus de transparence. Son frère a réclamé l’accès aux images du match et des précisions sur son traitement médical : « Nous voulons simplement la vérité et la justice. »

L’Association de football de Pékin a bien obtenu les vidéos du match, mais refuse pour l’instant de les divulguer : « Afin d’éviter toute interférence extérieure dans les soins médicaux et par respect pour la famille, nous avons cessé de communiquer sur le déroulement du match et les détails des soins. » Une position qui ne fait qu’alimenter les soupçons de dissimulation autour de cette tragédie.

Nos pensées vont à la famille du joueur.

