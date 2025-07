Benfica devra faire sans ses supporters à Nice

Pour Nice, c’est déjà ça.

Benfica devra faire sans ses supporters pour son déplacement à Nice, le 5 août prochain, dans le cadre du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions. Une interdiction de stade d’un match a été imposée par l’UEFA, conséquence d’une sanction tombée en avril après des incidents survenus au stade de Montjuïc, lors du 8e de finale retour contre le Barça (3-1 pour les Catalans).

🧨🔥 Humo y bengalas por parte de los aficionados del Benfica en Montjuic 📽️ @DBR8 pic.twitter.com/k2OEoZJ8I7 — Diario SPORT (@sport) March 11, 2025

Deux ans de sursis au prochain débordement

Ce soir-là, plusieurs fans lisboètes avaient préféré les fumigènes aux chants, et quelques-uns s’étaient chauffés avec la sécurité locale, ce qui a valu au club un match sans vente de billets à l’extérieur, et deux ans de sursis en prime. De quoi inciter le club portugais à appeler à la zen attitude dans un communiqué publié ce mardi soir : « Le Sport Lisboa e Benfica appelle tous ses membres et supporters à continuer à représenter Benfica avec dignité, civisme et respect, à l’intérieur et à l’extérieur des stades. » Un avertissement que les plus bouillants de la Luz devront garder en tête s’ils ne veulent pas regarder l’Europe depuis leur canapé les deux prochaines saisons.

