Pour Textor, les meilleurs recruteurs du monde sont à Botafogo

Les millionnaires américains ont le vent en poupe.

Botafogo a infligé un cinglant 3-0 à Vasco de Gama mercredi. Solide leader du championnat brésilien, le club de John Textor compte six points d’avance sur son dauphin, Palmeiras, à un mois de la fin de la compétition. Les Alvinegros n’ont plus soulevé aucun trophée depuis 2018 et tutoient la perfection cette année puisqu’ils auront aussi une finale de Copa Libertadores à jouer contre l’Atlético Mineiro le 30 novembre. Évidemment, Textor jubile.

« Si vous regardez la façon dont nous constituons l’équipe, il ne s’agit pas seulement des joueurs que nous achetons, il s’agit aussi des joueurs que nous trouvons. Le département de recrutement est honnêtement le meilleur que j’aie jamais vu dans le football », estime carrément le boss de l’OL dans des propos rapportés par Globo. Le skatos prend ainsi en exemple « Júnior Santos, de la deuxième division japonaise » et « Igor Jésus, des Émirats arabes unis, en transfert libre ». Les deux hommes ont encore marqué la nuit dernière. Jésus est notamment dans le viseur de clubs de Premier League, de Liga et de Bundesliga. « Nous prévoyons déjà de nous renforcer fortement pour l’année prochaine », prévient Textor.

L’OL n’aura pas à chercher trop loin pour recruter l’été prochain.

Botafogo et John Textor en finale de la Copa Libertadores