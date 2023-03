Gianluigi Buffon sur le PSG en 2019 : « Nous avons tout gâché »

Un gâchis pour tout le monde.

Du haut de ses presque 30 ans de carrière, Gianluigi Buffon (45 ans) voit son aventure parisienne en Ligue des champions comme le plus gros regret de sa carrière. Sur la chaîne Twitch de Christian Vieri, Bobo TV, l’actuel gardien de Parme est revenu avec un brin de déception sur cette fameuse élimination en huitièmes de finale de C1 face à Manchester United en 2019 : « Le niveau de football que j’ai vu au PSG, je ne le reverrai jamais de ma vie, avoue-t-il. Le sentiment de jouer la Ligue des champions et de se dire qu’on va gagner la C1 cette année parce qu’on est plus forts que les autres… Je l’ai dit à ma femme, à mon agent. Nous avons tout gâché. Ils ont joué à Paris avec des enfants, avec De Gea, Lukaku et Rashford, les autres étaient jeunes. Nous avons tout gâché, mentalement. C’est probablement le plus grand regret de ma carrière. Nous étions très forts, une méga équipe. »

Buffon enchaîne en concédant que son départ de la capitale demeure un regret : « Mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie, a assuré le gardien italien. Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi (je suis parti) ? Ils m’ont dit : “Gigi, nous sommes très heureux, mais tu ne commenceras pas en tant que titulaire en Ligue des champions. Areola jouera.” Je me suis arrêté et je me suis dit que ce n’était pas juste. C’était une question de respect. Comment est-ce qu’on peut vous dire en mars que vous ne jouerez pas l’année prochaine ? Qu’est-ce que c’est que ce jeu ? Ce n’est pas du sport. »

Finalement, il ne retient que du positif concernant l’extrasportif à Paris : « Je me suis senti au centre du monde. Après deux mois, je parlais français, je parlais aux gens dans la rue. Quand j’avais un jour de congé, je prenais un Uber et j’allais seul dans un musée. Au-delà d’un professionnel du plus haut niveau, je me sentais comme un homme satisfait, c’était la plus belle expérience. Aujourd’hui encore, mes enfants me demandent pourquoi nous avons quitté Paris. »

Des regrets, comme beaucoup de joueurs passés à Paris sous QSI.

