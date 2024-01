Des cages plus grandes ? Ne tirons pas sur Gigi Buffon

Quand Gianluigi Buffon parle, on l’écoute. Surtout quand il se prononce en faveur d’une mise à jour d’un point de règlement immuable depuis la création du football. En l’occurrence, la dimension des cages, que le champion du monde 2006 voudrait plus grandes. « Ce sont les mêmes depuis 1875, explique-t-il dans les colonnes de Tuttosport. À l’époque, elles étaient peut-être trop grandes. Ensuite, pendant 50-60 ans, elles étaient adéquates. Maintenant, en voyant certains gardiens et certains athlètes, cela fait réfléchir. » Évidemment, ses propos ont suscité une levée de boucliers et risquent de lui valoir une radiation de la confrérie des gardiens. N’allez cependant pas mettre Gigi dans la même case que tonton Arsène. Pas tout de suite, en tout cas.

Toujours plus haut

La taille des cages n’a pas bougé depuis l’invention du beautiful game : 7,32 m de large, pour 2,44 m de haut. En un siècle et demi, la taille moyenne de la population a toutefois évolué. Une étude menée par Timothy Hatton, économiste à l’Université d’Essex, relevait que la mesure moyenne des hommes avait augmenté de onze centimètres entre 1870 et 1980 en Europe. Une croissance d’environ un centimètre par décennie, donc. Un ordre de grandeur confirmé par l’enquête ObÉpi-Roche, qui notait que les Français avaient gagné en moyenne 1,2 cm entre 2012 et 2020. À la fin du XIXe siècle, la taille moyenne des hommes était globalement comprise entre 160 et 170 cm, là où elle se situe plutôt entre 165 et 180 cm aujourd’hui dans la majorité des pays. Cette saison, les gardiens titulaires en Ligue 1 atteignent ainsi 1,90 m en moyenne. Les femmes – et donc les joueuses – ont elles aussi gratté des centimètres depuis l’instauration des règles du football : une dizaine en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Océanie, un peu moins en Amérique du Nord et en Afrique selon l’enquête du magazine eLife parue en 2016.

Même pas besoin de sauter.

L’idée d’agrandir les cages n’est pas nouvelle. Dans les années 1990 déjà, Sepp Blatter, alors secrétaire général de la FIFA, défendait cette mesure. En mars 1996, il était même question que le board de l’IFAB se prononce sur l’idée d’ajouter 50 centimètres de largeur et 20 centimètres de hauteur. Il n’y a pas eu de suite, mais la taille moyenne de l’humanité a continué d’augmenter. Inutile de caricaturer : il n’est pas question de pondre des cages de neuf mètres par trois – même si cela arrangerait probablement Darwin Núñez. Simplement d’ajouter quelques centimètres de manière sensée afin de s’adapter à l’évolution physique des joueurs sur le temps long, plus que pour doper le spectacle ou produire des orgies de buts ou favoriser les tirs à longue distance (comme le suggère Gigi dans son argumentaire). Buffon note d’ailleurs que le monde du volley se pose lui aussi la question de la hauteur du filet. La NBA a elle-même ajusté plusieurs fois la hauteur des paniers entre les années 1950 et 1970, preuve que ce n’est pas un gros mot. Bémol : prendre une telle décision engendrerait des coûts pour mettre les cages aux normes à tous les niveaux. Dans un premier temps, l’idée a au moins le mérite d’être posée. Si, pour une fois, les instances peuvent associer tous les acteurs concernés – y compris les joueurs – et les consulter, ce sera déjà ça de gagné.

