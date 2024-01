Gianluigi Buffon veut agrandir la taille des buts

Dream bigger.

Jeune retraité, Gianluigi Buffon fourmille d’idées pour que le football continue d’évoluer. Le champion du monde 2006 en a défendue une dans les colonnes de Tuttosport : celle de revoir à la hausse la taille des cages, pour suivre l’augmentation de la taille moyenne des joueurs. « Je pense qu’on peut commencer à y réfléchir. Quand j’ai démarré en 1998, j’étais dans les cinq plus grands de la Serie A. L’année dernière, à Parme, j’étais aussi parmi les cinq plus grands… mais parmi les 22 joueurs sur le terrain ! »

« Les dimensions (des cages) sont les mêmes depuis 1875, insiste-t-il. A l’époque, elles étaient peut-être trop grandes. Ensuite, pendant 50-60 ans, elles étaient adéquates. Maintenant, en voyant certains gardiens et certains athlètes, cela fait réfléchir… Au volley-ball, il y a des discussions sur la hauteur du filet par exemple. On peut voir l’effet de la taille des gardiens sur les tirs de loin : il y a 30 ans, tous les 50 tirs, vous marquiez 10 buts. Aujourd’hui c’est beaucoup si vous en marquez trois. De loin, il est très difficile de marquer un but contre un gardien de deux mètres. »

Pas très sympa pour les collègues qui, eux, ne sont pas à la retraite.

