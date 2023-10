Laval au ralenti, Grenoble et Auxerre surpris

Dominer n'est pas gagner, Laval l'a appris à ses dépends à Amiens, alors que ses poursuivants, Grenoble et Auxerre ont mordu la poussière de manière surprenante à Pau et face à Dunkerque. Caen a sauvé les meubles sur le fil à Valenciennes, au contraire d'Ajaccio qui a cédé contre Concarneau.

La Ligue 2 aime prolonger le plaisir.

À Amiens, le leader lavallois a dominé les débats, mais sans jamais briser la quiétude du stade de la Licorne (0-0). En embuscade ou presque, Grenoble n’est plus la seule écurie invaincue de l’antichambre. Après deux nuls prolifiques, le GF38 s’est fait avoir par l’enthousiasme de Pau, au Nouste Camp (3-2). Auteur d’un doublé, Meïssa Ba a d’abord été à la retombée d’une tête de Joseph repoussée par la transversale, avant de dribbler Kamara en seconde période, bien servi dans le dos de la défense par Sbaï, mais l’égalisation acrobatique de Boutaïb n’a fait qu’annoncer le coup de poignard signé Boli, dans le temps additionnel. Opposé à l'(ex-) lanterne rouge, Auxerre s’est cassé les dents sur Dunkerque et plus particulièrement sur le portier de l’USLD, Balijon, avant même de se faire surprendre sur le gong (0-1). Auteur de multiples parades salvatrices, notamment face à Gauthier Hein, le dernier rempart nordiste est en grande partie parvenu à stopper la spirale négative des siens, qui restaient sur cinq défaites de rang. Sinayoko et Raveloson ont, entre autres, échoué sur les montatns. Dans une opposition longtemps somnolente, l’AC Ajaccio a plongé à Lorient contre Concarneau (2-1), malgré un penalty transformé de justesse par Yacine Bammou. Vaillants et valeureux, les Thoniers n’ont pas existé durant une heure mais ont pu compter sur l’expérience indispensable d’Ibnou Ba, auteur de ses quatre et cinquième pions de la saison. Idéal pour s’éloigner de la zone rouge et pallier l’absence longue durée d’El Khoumisti.

En Corse, Bastia et Guingamp ont partagé les points (0-0), dans un duel équilibré entre deux potentiels futurs pensionnaires du ventre mou. Caen ne pourra bientôt plus tabler sur son début de saison en fanfare (12 points sur 12 possibles). D’autant plus si l’absence d’Alexandre Mendy se prolonge. Le SMC a eu beau revenir de nulle part à Valenciennes (2-2), la série noire de deux mois sans succès se poursuit. La recrue Lilepo, en opportuniste au point de penalty, puis Hamache, tranchant côté droit avec un tir croisé, pensaient confirmer le regain de forme de VA, qui restait sur un match (nul) de boxe à Grenoble, mais Le Bihan et Abdi, dans un sursaut d’orgueil, ont ramené un point en Normandie. La Normandie, d’où Annecy repart la tête haute suite à son succès chez QRM (1-2), grâce notamment à une sortie aux fraises du portier local, Benjamin Leroy, laissant Larose placer une tête surprenante entre deux joueurs. Enfin, tout s’est décanté en seconde mi-temps au stade Charléty, où le PFC est revenu par deux fois au score contre Troyes (2-2). Après avoir inscrit chacun sur leur premier tir cadré, Parisiens et Troyens ont vu Luka Ilić inscrire le but de la soirée sur une reprise de volée croisée après un contrôle montant, avant qu’Ilan Kebbal – déjà passeur décisif pour Hamel – ne score sur un tir dévié.

On en redemande.

Amiens 0-0 Laval

Pau 3-2 Grenoble

Buts : Bassouamina (22e), Boutaïb (82e) et C. Boli (90e+1) pour les Béarnais // Meïssa Ba (9e et 59e) pour le GF38

Auxerre 0-1 Dunkerque

But : Boissier (90e+6) pour l’USLD

Concarneau 2-1 Ajaccio

Buts : I. Ba (73e et 83e) pour les Thoniers // Bammou (68e SP) pour l’ACA

Bastia 0-0 Guingamp

Expulsion : Lemonnier (90e+3) pour l’EAG

Valenciennes 2-2 Caen

Buts : Lilepo (8e) et Hamache (29e) pour VA // Le Bihan (87e) et Abdi (90e+1) pour Malherbe

QRM 1-2 Annecy

Buts : Soumano (22e) pour QRM // G. Jean (16e) et Larose (48e) pour le FCA

Paris FC 2-2 Troyes

Buts : Hamel (60e) et Kebbal (86e) pour le PFC // R. Saïd (57e) et L.Ilić (72e) pour l’ESTAC

