Pronostic Pau Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau se donne de l’air face à Laval

Dans une Ligue 2 où la lutte pour le maintien est intense, les équipes de seconde partie de tableau seraient inspirées de prendre des points. En effet, le Paris FC (13e) compte seulement 5 points d’avance sur Nîmes (17e). 15e, Pau fait donc partie des formations qui doivent se montrer vigilantes, car les relégables ont repris confiance lors des dernières semaines. Depuis la reprise, le club béarnais souffre avec un seul succès accroché en Ligue 2 sur la pelouse du Paris FC. Battue ensuite par Bordeaux (0-2) au Nouste Camp, la bande de Tholot est allée chercher un bon nul au stade des Alpes face à Grenoble le week-end dernier (1-1). En mal de points, Pau doit profiter de la réception de Laval pour se donner de l’air.

De retour en Ligue 2, Laval se trouve actuellement en 14e position avec un seul point d’avance sur Pau. À l’instar du club béarnais, la formation mayennaise fait partie des formations qui doivent se méfier du retour en forme des relégables. Auteur d’une reprise catastrophique, Laval avait ensuite connu un regain de forme en disposant de Rodez et Dijon à domicile. Ces succès face à 2 adversaires directs avaient permis aux Lavallois de prendre quelques distances avec la zone de relégation. Cependant, Laval reste sur un revers à Valenciennes (3-1) et n’a pas pu faire mieux qu’un nul lors de la dernière journée contre Annecy (1-1). Privé de son milieu de terrain Maggioti, le club lavallois devrait souffrir lors de cette dernière ligne droite. En difficulté loin de ses bases, le club mayennais ne s’est plus imposé en déplacement depuis la mi-septembre à Quevilly Rouen. À domicile, Pau pourrait trouver la faille face à une équipe lavalloise qui reste sur 6 déplacements sans la moindre victoire.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

