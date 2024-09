Pronostic Martigues Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble enchaîne à Martigues

De retour en Ligue 2 cet été après avoir fini en 2e position du National derrière le Red Star, Martigues doit disputer ses premières rencontres à domicile au stade Vélodrome de Marseille car son stade est en travaux. De plus, la formation martégale a perdu son coach Grégory Poirier, parti rejoindre le Red Star et a misé sur l’expérimenté Thierry Laurey. Comme on pouvait s’y attendre, l’entame de cet exercice est poussive, puisque Martigues a seulement remporté une rencontre à Annecy (2-4). Lors des autres matchs, les partenaires de l’ancien messin Simon Falette se sont inclinés contre Lorient (0-1), Bastia (0-1) et le week-end dernier à Pau (3-0). La bande de Laurey compte se reprendre dès ce week-end et la réception de Grenoble.

De son côté, Grenoble fait partie du lot d’équipes qui a pour objectif d’accrocher sa place pour les play-off. L’an passé, le GF38 a connu une saison à 2 visages. Séduisant pendant le premier tiers, le club grenoblois s’est ensuite écroulé pour finir dans le ventre mou de Ligue 2. Cet été, les dirigeants isérois ont misé sur Oswald Tanchot pour relancer le club. Le nouvel arrivé connaît des débuts satisfaisants puisque ses hommes se sont imposés 2 fois à domicile contre Laval (2-1) et Caen (3-1), pour un nul au stade des Alpes face à Pau (1-1). Pour son seul déplacement, Grenoble s’est incliné face à l’un des candidats à la montée, Lorient (1-0). Tanchot peut s’appuyer sur un effectif de bonne facture avec Sylvestre, Joseph, Spai ou Benet. Performant dans ce début de campagne, le GF38 devrait prendre le dessus sur une équipe de Martigues pas encore rompue au combat de la Ligue 2.

