Olivier Dall’Oglio veut secouer ses attaquants

Un problème de plus.

Considéré comme la deuxième pire défense du championnat (25 buts encaissés) avant d’aller affronter ce week-end Montpellier, qui est la seule à faire pire (31), l’ASSE a réussi à resserrer les boulons en encaissant seulement un but lors des deux dernières rencontres, un miracle pour les Verts. Bien que cela doive être satisfaisant pour l’entraîneur, Olivier Dall’Oglio, celui-ci doit à présent se concentrer sur l’animation offensive de son équipe.

Un manque de vérité

Avec seulement dix buts marqués, les Stéphanois pointent à la 17e place du classement des attaques de la Ligue 1, juste assez pour être devant Le Havre (8). Pour l’entraîneur français, le diagnostic est tout fait : « Les situations sont là, bien sûr qu’on aimerait en avoir plus, mais il faut arriver à conclure, on doit être plus tueur et précis. » Entre prise de conscience et séances vidéo, tout n’est pas noir pour le groupe de Dall’Oglio qui reste sur 9 buts marqués lors des 6 dernières rencontres. Contre Montpellier, les expected goals ne suffiront malheureusement pas.

Il faudra donc faire trembler les filets, à défaut de faire trembler les supporters.

