Zoumana Camara va devenir consultant chez DAZN

Un chauve peut en cacher un autre.

Patrick Vieira parti retrouver un banc au Genoa, c’est un autre ancien international qui va prendre le relais chez DAZN, le diffuseur de la Ligue 1. Parti cet été du PSG, où il entraînait les U19, Zoumana Camara commencera sa carrière de consultant, ce vendredi à l’occasion du PSG-Toulouse qui ouvrira la douzième journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

Un autre consultant bientôt recruté

Un nouveau départ pour l’ancien défenseur du PSG et de l’ASSE. Pour sa première, il interviendra en avant-match aux côtés de Smaïl Bouabdellah et de Julien Brun. Ce vendredi, L’Équipe indique aussi que dans le même temps, DAZN s’active pour trouver un autre consultant et qu’un nom devrait être annoncé prochainement.

Pour une nouvelle tignasse abondante, il n’y a qu’à contacter Benjamin Nivet.

