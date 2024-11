Le retour de sélection très compliqué de Mama Baldé

Voyage, voyage.

Mama Baldé se souviendra longtemps de ce retour de sélection. Après avoir joué contre Eswatini (1-1) puis la Mozambique (1-2) avec la Guinée-Bissau, l’attaquant brestois a entamé un parcours du combat pour retrouver son équipe. Son entraîneur, Éric Roy, a dévoilé cette mésaventure en conférence de presse ce jeudi.

« Il a trois avions à prendre »

« Mama Baldé est dans les avions, on ne sait pas où. Compliqué pour lui de partir de Guinée-Bissau, parce qu’il n’y avait pas d’avions sur les deux derniers jours pratiquement. On va essayer de le faire venir directement à Nice. C’est l’objectif. Il devrait arriver dans la soirée. Je dis bien normalement. Mais avec une valise qu’il ne va pas pouvoir récupérer car il a trois avions à prendre. » Avec cette galère, Baldé, dont l’adaptation chez les Ty-Zefs se passe plutôt bien (2 buts, 1 passe décisive), n’est pas certain de pouvoir être dans le groupe face au club du Rocher ce vendredi puisque Roy a précisé qu’il ne serait sur le banc que s’il était ce jeudi soir dans son lit à Monaco.

En espérant qu’il ait un bon bouquin ou une bonne série.

