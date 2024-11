Lazio : Boulaye Dia s’est remis du paludisme

Palu, pas pris.

Affaibli par une crise de paludisme ces derniers jours comme l’affirmait la fédération sénégalaise et n’ayant la trêve internationale de ce mois de novembre, Boulaye Dia est remis sur pied. En effet, comme le confirme L’Équipe, l’attaquant de la Lazio peut reprendre l’entraînement ce mardi. Jusqu’ici présent à Dakar où les Lions de la Téranga doivent affronter le Burundi pour le compte de la dernière journée de qualifications à la CAN 2025 – le Sénégal étant déjà qualifié – Dia a été testé négatif et a ainsi pu rebrousser chemin vers Rome.

Arrivé à la Lazio l’été dernier, Boulaye Dia s’en sort assez bien depuis le début de saison, avec huit buts en seize apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont quatre en Serie A. Cinquièmes du championnat, les Laziali recevront Bologne dimanche prochain et tenteront de poursuivre leur bonne dynamique automnale.

Attention à la grippe maintenant.

