Un joueur croate forfait pour le reste de l’Euro

Coup dur pour la Croatie.

À la veille du deuxième match des Vatreni dans cet Euro (contre l’Albanie), Nikola Vlašic quitte sa sélection en raison d’une blessure musculaire, comme annoncé par la fédération croate de football. Resté sur le banc lors de la défaite (3-0) contre l’Espagne, le milieu offensif a rechuté à l’entraînement, après s’être blessé à l’adducteur il y a quelques semaines. « Je suis extrêmement désolé que cette nouvelle blessure m’empêche d’aider l’équipe. J’ai fait tout mon possible pour être prêt et j’aimerais remercier le sélectionneur et le staff de m’avoir donné cette opportunité. J’ai confiance en l’équipe et je suis sûr qu’ils réussiront. Je suis désormais leur plus grand fan ! » a déclaré le joueur du Torino de 26 ans (56 sélections) dans le communiqué.

