Le FC Barcelone, champion métamorphosé

Il faut remonter à 2019 pour trouver trace d’un capitaine barcelonais soulevant le trophée de champion en Liga. À l’époque, l’élu se nommait Lionel Messi. Aujourd’hui, au printemps 2023, son successeur est Sergio Busquets, bouclant sa quatorzième et dernière saison en blaugrana, brassard au bras et sacre national au palmarès. Tout cela, sur la pelouse du frère ennemi Espanyol. LA conclusion d’une saison légèrement complexe pour le FC Barcelone, qui aura fait avec les moyens du bord sous la houlette de Xavi. Loin du beau jeu, mais beaucoup plus proche du réalisme, et avec une toute nouvelle génération n’attendant que de confirmer.

Défendre beaucoup, attaquer un peu

En Liga, les Catalans auront d’abord profité de la baisse de régime de leurs rivaux. « Nous n’avons pas fait preuve de la régularité nécessaire pour remporter la Liga », martelait par exemple Carlo Ancelotti, interrogé sur la longueur d’avance prise – très tôt, dès la 13e journée – par le Barça. Cette même constance que les propriétaires du Camp Nou se sont fait un malin plaisir à maintenir le long de ces 34 rencontres sur la route du sacre. Ainsi, ne se seront cumulé que trois défaites (toutes à l’extérieur, contre le Real Madrid, Almeria et le Rayo Vallecano) et quatre nuls (devant le Rayo, toujours, l’Espanyol, Gérone et Getafe). La défaite face aux Merengues constitue d’ailleurs le seul revers devant une équipe du top 5 (également composé de l’Atlético, de la Real Sociedad et du Betis). Pour le reste, les 27 succès globalement maîtrisés ont permis d’asseoir une nette domination, rarement contestée sur neuf mois de compétition.

Car au-delà des points récoltés, il est intéressant de s’intéresser au changement de mentalité opéré par Xavi durant la coupure Coupe du monde de décembre. Sur les quinze premières journées (août-décembre), les Barcelonais se sont effectivement offert huit victoires par deux buts d’écart ou plus. Au retour du Qatar (janvier-mai), le bilan tombe à cinq succès seulement. Une volonté que le coach n’a jamais cachée, évoquant régulièrement son « envie de gagner par le pragmatisme ». L’esthète balle au pied a donc fait évoluer ses paradigmes une fois la ligne de touche franchie. Pour convaincre ses protégés que gagner reste le plus important, en dépit de l’« ADN Barça » longtemps prôné. Et force est de constater que le temps lui a donné raison.

Changement d’époque

Deuxième meilleure attaque du championnat (64 buts, derrière le Real Madrid, 70), le FC Barcelone s’est surtout distingué par sa solidité défensive. Le chiffre impressionnant de 13 buts encaissés seulement en témoigne, et illustre la complémentarité progressive du quatuor Alejandro Blade-Andreas Christensen-Ronald Araujo-Jules Koundé. Le 12 février dernier, les Catalans s’imposaient ainsi contre Villarreal (0-1), en ne tirant que six fois au but (contre onze pour leur adversaire) et en terminant la partie avec 46% de possession de balle. Surtout, Xavi semble vouloir rentabiliser au maximum l’efficacité collective, au vu du rendement décroissant de certaines individualités. Robert Lewandowski en tête. Comme un paradoxe, le Polonais – meilleur buteur du championnat avec 21 pions – coince depuis son retour de Coupe du monde. Sur ses quinze matchs disputés en Liga en 2023, « Lewy » n’a en effet planté que six fois. De bien maigres prestations, rendues d’autant plus visibles par l’absence d’Ousmane Dembélé et l’irrégularité chronique de Raphinha, Ferran Torres ou Ansu Fati.

Au pragmatisme s’est alors ajoutée l’émergence, ou la confirmation, de talents locaux. Balde et Araujo en défense, Pedri et Gavi au milieu de terrain et, pour demain, le très jeune Lamine Yamal, attaquant de 15 ans, déjà entré en jeu face au Betis le 16 avril dernier (devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club). Le rajeunissement nécessaire, coïncidant avec la fin d’une ère à Barcelone. La retraite de Gérard Piqué en décembre ainsi que les départs programmés de Sergio Busquets et Jordi Alba ont en effet fini de dessiner la période faste du Barça version 2010. Désormais, c’est avec ce titre de 2023, acquis sérieusement, que les Blaugrana s’apprêtent à reconstruire.

