Arnaud Kalimuendo file en Premier League

Arnaud Kalimuendo file en Premier League

Dans le grand bassin.

Son départ était attendu depuis plusieurs jours : Arnaud Kalimuendo quitte le Stade rennais et rejoint officiellement Nottingham Forest pour un transfert estimé à un peu plus de 30 millions d’euros, bonus compris.

À 23 ans, l’avant-centre quitte pour la première fois le championnat de France, dans lequel il aura évolué avec les couleurs du Paris Saint-Germain, du RC Lens et donc de Rennes.

Qui veut prendre sa place ?

Arrivé en 2022 en Bretagne, l’international espoir français avait bouclé la dernière saison avec le statut de meilleur buteur du club, avec 18 pions toutes compétitions confondues. Il n’avait pas été retenu dans le groupe pour la réception de l’OM, vendredi soir, et s’est donc engagé jusqu’en 2030 avec le dernier 7e de Premier League, qui disputera la Ligue Europa cette saison.

Il lui faudra quand même s’imposer outre-Manche dans l’équipe dirigée par Nuno Espírito Santo, qui a bien lancé sa saison par un succès 3-1 contre Brentford avec un doublé de… Chris Wood, qu’il faudra déloger. De leur côté, les Rennais s’activent depuis quelques jours pour trouver un remplaçant et renforcer un secteur offensif affaibli, le nom de Conrad Harder étant dans les petits papiers bretons, selon les informations de L’Équipe, tout comme l’attaquant du SCO, Estéban Lepaul.

Pendant ce temps-là, Ludovic Blas se la joue numéro 9.

Arnaud Kalimuendo en partance pour la Premier League

