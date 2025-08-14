Arnaud Kalimuendo en partance pour la Premier League

De la Bretagne à la Grande-Bretagne.

Le Stade rennais continue son opération dégraissage et aurait trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert d’Arnaud Kalimuendo, selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe. Des négociations seraient cependant encore en cours entre les deux clubs, d’après Ouest-France, et l’attaquant pourrait devenir la sixième vente la plus chère de l’histoire des Rouge et Noir, avec une potentielle indemnité estimée entre 30 et 35 millions d’euros.

18 buts la saison dernière avec Rennes

Particulièrement actifs sur le marché des transferts, notamment dans le sens des départs, les Rennais s’apprêtent à lâcher leur meilleur buteur du dernier exercice (18 buts toutes compétitions confondues). Pour le joueur formé à Paris et passé par Lens, ce serait une première aventure à l’étranger et donc en Premier League à l’âge de 23 ans chez le 7e surprise de la saison passée.

Dans le sens des arrivées, cela devrait s’activer dans les prochains jours du côté de Rennes, où l’on pourrait voir débarquer au moins deux recrues dans le secteur offensif, même s’il faudra compter sur les forces en présence dans ce secteur (Mohamed Kader Meïté, Mousa Al-Tamari, Ludovic Blas voire Ibrahim Salah et Bertuğ Yildirim).

Le chantier breton n’est pas terminé.

