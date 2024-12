Antonio Cassano désigne son chouchou du moment

La jeunesse dorée.

Devenu le joueur qu’il était censé être lors de son passage à l’AC Milan, Charles De Ketelaere a dû s’en aller du côté de l’Atalanta pour pouvoir s’épanouir. Auteur d’un début de saison en trombe, les performances du Belge – 20 buts et 16 passes décisives en 2024 – le placent tranquillement sur le podium des joueurs les plus prolifiques de l’année, derrière Cole Palmer et Mohamed Salah.

« De Ketelaere est l’un des meilleurs joueurs de Serie A et l’un des meilleurs au monde. »

Les statistiques de CDK ne passent pas inaperçues aux yeux des anciennes gloires de la Serie A, Antonio Cassano, fuoriclasse de l’AS Roma dans les années 2000, a encensé le Diable rougedans un podcast Viva el Futbol. « De Ketelaere est l’un des meilleurs joueurs de Serie A et peut-être du monde. S’il continue comme ça, il jouera bientôt dans un top club et visera le Ballon d’or », exprime l’italien avant de le comparer à la crème du football européen : « Hormis Mo Salah, qui a déjà 32 ans, je ne mettrais aucun joueur au-dessus de De Ketelaere à l’heure actuelle. Il n’y a peut-être que Lamine Yamal. Mais si le FC Barcelone venait à le vendre, qui pourrait le remplacer ? De Ketelaere. Pour moi, c’est l’un des meilleurs au monde. » Le prince de Bergame devra aussi jouer un rôle plus décisif avec les Diables rouges, où il reste en quête de régularité.

Des déclarations que Tedesco devrait prendre au sérieux.

